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下周梅雨鋒面報到助石門水庫水位升高 北水局加強清淤

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
北水局加強石門水庫集水區清淤，阿姆坪防淤隧道工程預計年底完工。記者鄭國樑／攝影
北水局加強石門水庫集水區清淤，阿姆坪防淤隧道工程預計年底完工。記者鄭國樑／攝影

石門水庫水位今天下午3點微升至232.08公尺，蓄水量1億759萬噸（53.1%），氣象預報下周降雨天數多達5天，水利署北區水資源局在水位升至235公尺前加快清淤速度，好讓水庫能蓄水多一些水。

北水局表示，石門水庫清淤主要在羅浮和更上游的義興段，羅浮由國軍支援清淤，羅浮以上到義興原本由北水局和第十河川局負責，第十河川局因為本身肩負其他水域防汛任務，日前已經先撤離，下周梅雨鋒面降雨天數多，還有北部漸漸脫離枯水期，預估下周降雨量可觀，水位會再明顯上升。北水局強調還是會把握最後清淤機會，羅浮段水位在235公尺前都可以有效清淤。

石門水庫清淤除工作除了阿姆坪防淤隧道工程預計年底完工，目前羅浮、義興地區清淤量，北水局已經清淤33萬立方公尺，國軍18.65萬，第10河川局12.65萬，此外，北水局也在義興地區清淤17.28萬立方公尺。雖然水庫今天水位232.08公尺蓄水率達53%過半，不過離滿水位245公尺還有一段距離，而且仍有供水壓力，下周降雨如果大部分下在集水區，應該有機會化解水情壓力。

石門水庫 國軍

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