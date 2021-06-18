快訊

厭女美國？那些「非自願守貞者」的仇女謀殺案

家在超級重災區 疫情期間房東「帶陌生人來看房」他氣炸

竹市今接種一類非醫事人員、80歲以上未設籍長輩

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市昨天早上獲配第2批5900劑疫苗，昨開始替78歲到80歲長輩3788人接種，今天也開始替未設籍、但有居住事實的80歲以上長輩施打。圖／新竹市政府提供
新竹市昨天早上獲配第2批5900劑疫苗，昨開始替78歲到80歲長輩3788人接種，今天也開始替未設籍、但有居住事實的80歲以上長輩施打。圖／新竹市政府提供

新竹市昨天早上獲配第2批5900劑疫苗，昨開始替78歲到80歲長輩3788人接種，今天也開始替未設籍、但有居住事實的80歲以上長輩施打，經民眾主動申請，市府已造冊710人，還有尚未接種第1劑的一類人員，市府預估此批疫苗將於明天施打完畢。

市府統計，78至80歲長輩3788人經造冊通知，昨天下午已經施打1620人，今天持續安排接種；另，上周起也開放戶籍不在竹市、但有居住事實的長輩，向鄰里長提報申請，由公所協助造冊，今天起已通知710位符合資格的80歲以上不在籍長輩施打。

市長林智堅說，只要75歲以上在竹市有居住事實長輩，都可向鄰里長提出申請，後續市府與公所將造冊，待疫苗陸續到位安排施打。請各位長輩不要擔心，提報後若確實符合資格未來就會安排，等待鄰里長、公所通知。

從端午節替高齡長輩接種AZ疫苗以來，新竹市統計4天以來已替78歲以上、共1萬952名長輩接種疫苗，也觀察到接種率也隨施打年齡層下降逐步提高，14日端午節開打，當日接種報到率60%、15日63%，昨天報到率更創新高來到70%。

另，這1批疫苗市府也持續安排醫事人員施打，今天起預計施打1610位一類人員，市府說明，竹市符合第一類醫事人員資格的約9400多位，施打率已逾9成，有執業登記的醫事人員已陸續接種，少部分為當時無意願或身體因素尚未施打。

今天施打的第一類人員對象，主要為於診所、醫療場所服務的助理與行政人員等「非醫事人員」，需具該醫療場所之勞保或健保證明，才納入此次施打名單，市府已偕同新竹市醫師公會理事長邱國華、新竹市牙醫師公會理事長藍鴻文、新竹市中醫師公會理事長黃科峯研商，統一由各公會協助診所申請、彙整名單，與市府共同審核造冊。

市府也提醒第一類人員施打，統一依公會造冊為準，若未納入造冊名單，考量施打站分流原則，請勿自行前來施打站。

AZ疫苗 新竹 醫師

延伸閱讀

6月18日疫情懶人卡／北市街友發燒倒地死亡 接種疫苗後猝死累計34例

白宮：未來幾天分配完8000萬劑疫苗 即刻出貨

安倍說提供疫苗理所當然 外交部：台日永結同心

買BNT疫苗至今未果 謝志偉：BNT供應台灣疫苗意願極高

相關新聞

桃園加碼非自願離職勞工子女就學補助 最高可領1萬8

桃園市勞動局辦理「桃園市失業勞工子女助學補助計畫」，6月21日至8月20日止，凡市民經勞動部「失業勞工子女就學補助計畫」...

竹市今接種一類非醫事人員、80歲以上未設籍長輩

新竹市昨天早上獲配第2批5900劑疫苗，昨開始替78歲到80歲長輩3788人接種，今天也開始替未設籍、但有居住事實的80...

攻城獅球團宣布捐贈10％球衣收入 力挺中醫大新竹附醫

近期因疫情嚴峻，站在第一線的醫護人員飽受巨大的身心壓力並扛起防疫重任，攻城獅球團也決定捐出獅王款球衣收入的10％，提供給...

善心民眾捐殺菌式水冷扇 希望助竹縣醫護在第一線抗疫

本土疫情仍在持續，新竹縣因長照機構群聚感染事件持續，至今已有71人染疫，縣府也在多處地點設置篩檢站及疫苗接種站，不過就有...

新竹監獄推雲端行動接見 6月使用率逾9成

疫情警戒仍在三級階段，配合中央防疫政策，新竹監獄依矯正署指示，暫停收容人一般窗口接見及寄物等，阻絕面對面接觸可能的疫情傳...

苗栗縣YouBike增35站 苑裡等4鄉鎮優先

苗栗縣公共自行車租賃系統（YouBike）頗受好評，騎乘人次累計252萬，縣府決定斥資8691萬餘元再擴充35站、630...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。