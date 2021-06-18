竹市今接種一類非醫事人員、80歲以上未設籍長輩

新竹市昨天早上獲配第2批5900劑疫苗，昨開始替78歲到80歲長輩3788人接種，今天也開始替未設籍、但有居住事實的80歲以上長輩施打，經民眾主動申請，市府已造冊710人，還有尚未接種第1劑的一類人員，市府預估此批疫苗將於明天施打完畢。

市府統計，78至80歲長輩3788人經造冊通知，昨天下午已經施打1620人，今天持續安排接種；另，上周起也開放戶籍不在竹市、但有居住事實的長輩，向鄰里長提報申請，由公所協助造冊，今天起已通知710位符合資格的80歲以上不在籍長輩施打。

市長林智堅說，只要75歲以上在竹市有居住事實長輩，都可向鄰里長提出申請，後續市府與公所將造冊，待疫苗陸續到位安排施打。請各位長輩不要擔心，提報後若確實符合資格未來就會安排，等待鄰里長、公所通知。

從端午節替高齡長輩接種AZ疫苗以來，新竹市統計4天以來已替78歲以上、共1萬952名長輩接種疫苗，也觀察到接種率也隨施打年齡層下降逐步提高，14日端午節開打，當日接種報到率60%、15日63%，昨天報到率更創新高來到70%。

另，這1批疫苗市府也持續安排醫事人員施打，今天起預計施打1610位一類人員，市府說明，竹市符合第一類醫事人員資格的約9400多位，施打率已逾9成，有執業登記的醫事人員已陸續接種，少部分為當時無意願或身體因素尚未施打。

今天施打的第一類人員對象，主要為於診所、醫療場所服務的助理與行政人員等「非醫事人員」，需具該醫療場所之勞保或健保證明，才納入此次施打名單，市府已偕同新竹市醫師公會理事長邱國華、新竹市牙醫師公會理事長藍鴻文、新竹市中醫師公會理事長黃科峯研商，統一由各公會協助診所申請、彙整名單，與市府共同審核造冊。

市府也提醒第一類人員施打，統一依公會造冊為準，若未納入造冊名單，考量施打站分流原則，請勿自行前來施打站。