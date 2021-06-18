聽新聞
test
0:00 / 0:00
攻城獅球團宣布捐贈10％球衣收入 力挺中醫大新竹附醫
近期因疫情嚴峻，站在第一線的醫護人員飽受巨大的身心壓力並扛起防疫重任，攻城獅球團也決定捐出獅王款球衣收入的10％，提供給中國醫藥大學新竹附醫，將用於協助中醫大購買第一線醫療人員的防疫物資，希望所有抗疫英雄都能獲得最好的設備保護。
攻城獅總經理高景炎表示，球團為感謝醫護人員日以繼夜地堅守崗位，希望能藉由捐出球衣10%收入，幫助醫護人員。
高景炎更說，「在疫情肆虐的情況下，身為新竹在地職業球隊，我們更應該以行動支持社會公益，透過社區參與及社會服務活動，將球團永續經營的理念落實於回饋社會，也希望攻城獅球團能與醫護一起成為新竹居民的後盾。」
中醫大新竹附醫院長陳自諒非常感謝新竹街口攻城獅的善舉；新竹街口攻城獅舉辦首屆攻城獅節線上活動，活動於3分鐘內即爆滿，並吸引近1000人同步於YouTube平台觀看，除此之外，攻城獅官方商城推出的獅王款球衣也售出破1500件，創下首屆攻城獅節亮眼成績單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言