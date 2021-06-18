善心民眾捐殺菌式水冷扇 希望助竹縣醫護在第一線抗疫

本土疫情仍在持續，新竹縣因長照機構群聚感染事件持續，至今已有71人染疫，縣府也在多處地點設置篩檢站及疫苗接種站，不過就有善心人士許太太，選擇匿名捐贈水冷扇及消毒錠的方式，希望讓這些設備也能上第一線，幫助奮戰中的醫護英雄們。

許太太所捐贈的6台可滅菌的大型水冷扇及3000顆普力消毒錠，今天上午已經送抵新竹縣政府，將隨即分配到各專責及應變醫院，提供給醫護人員使用；大型水冷扇能夠快速降低環境溫度，使炎熱的天氣中，醫護人員穿著防護衣，仍不會因氣溫太熱而中暑昏倒。

今天上午普力生化科技總裁吳詔豪代表捐贈，縣長楊文科也親自出面感謝，不過背後的主要捐贈者許太太，卻為善不欲人知，只希望這些降溫設備能多少給予第一線抗疫中的醫護人員幫助。

縣長楊文科表示，截至昨天為止，新竹縣已有26名染疫民眾康復出院，所有醫護人員及第一線的防疫工作者，每天都在跟時間賽跑，希望篩檢出潛在的確診者，並妥善治療每一位確診者的努力，衛生局會將設備提供給東元醫院、台大生醫、中醫大等醫院。