桃園加碼非自願離職勞工子女就學補助 最高可領1萬8

桃園市勞動局辦理「桃園市失業勞工子女助學補助計畫」，6月21日至8月20日止，凡市民經勞動部「失業勞工子女就學補助計畫」審核通過，可再向勞動局申請最高1萬8000元的補助。另外，因資訊不足未能及時聲請勞動部補助者，只要符合規定，也能提出申請。

勞動局表示，為了減輕非自願離職市民子女就讀私立大專院校的經濟負擔，桃園去年就開辦「桃園市失業勞工子女助學補助計畫」，因應新冠肺炎疫情嚴峻，今年特別將時間提前到6月。

勞動局指出，該計畫有申請條件，除了必須設籍桃園4個月以上、非自願離職和子女就讀私立大專院校（不含五專前3年及研究生），申請人及配偶108年度綜合所得總額必須在新臺幣 148 萬元以下，也必須未請領老年給付及參加政府機關促進就業性質相關措施或方案。

不過，勞動局考量部分市民可能資訊不足，來不及申請勞動局補助，也放寬部分標準，只要符合勞動局規定，仍可提出申請。此外，即便市民6月21日之後找到工作，只要是在去年3月17日到今年6月20日期間非自願離職，經核付失業給付，就業未超過3個月，也可以申請，相關簡章及申請書可至勞動局網站下載。