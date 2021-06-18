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SJ神祕包裹送消防局 台灣粉絲送千件隔離衣抗疫

中央社 / 新竹縣18日電

新竹縣消防局收到10大箱貼有「SJ」字樣的神秘包裹，消防局長孫福佑今天表示，包裹內為1000件隔離衣，為「SJ」的粉絲所集資購買，也讓消防人員感到非常窩心。

新竹縣政府消防局昨天在臉書發文，「消防局出現Super Junior的神秘包裹！」韓國天團Super Junior（SJ）在台灣的E.L.F.（SJ粉絲暱稱），以偶像名義送出的1000件隔離衣。

籌備活動的謝小雨今天向中央社記者表示，6月2日為官方訂為粉絲的生日、6月21日是SJ團員厲旭的生日，但因新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情影響，無法慶祝。而往年都會購買禮物或辦活動進行，今年將這些錢轉為購買隔離衣。

謝小雨說，這次公益活動，粉絲共有400人參加響應，捐贈隔離衣共有5000件，金額共為新台幣33萬元。

謝小雨指出，其實在早雙北地區爆發疫情期間，粉絲們已有第一波的隔離衣捐贈給雙北的消防局，不過，當時是直接透過隔離衣的廠商進行捐贈，也從中得知，因戲劇「火神的眼淚」效應，雙北物資比起其他縣市較為足夠，但往南地區的消防局，物資相對於不足。

她說，因此，這次捐贈活動，決定分送給北台灣的4個縣市消防局，分別為台北市消防局、新北市消防局、新竹縣消防局與苗栗縣消防局。

消防局小編發文表示，「謝謝所有可愛的E.L.F.們，您們的心意我們都收到囉，期許大家都能平安、健康，疫情快快退散」。

疫情 新竹

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