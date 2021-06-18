新竹監獄推雲端行動接見 6月使用率逾9成

疫情警戒仍在三級階段，配合中央防疫政策，新竹監獄依矯正署指示，暫停收容人一般窗口接見及寄物等，阻絕面對面接觸可能的疫情傳播，不過考量家庭親情互動需求，監方全面加強辦理收容人行動接見及電話接見，家屬不用跑監獄一趟透過鏡頭一樣能彼此互道平安關懷。

新竹監獄指出，一般窗口接見暫緩，已經透過官網介紹及讓收容人家書附加行動接見使用說明的方式，鼓勵家屬運用行動接見來表達彼此間關懷，不少年邁家屬不擅長使用手機，經由行動接見窗口導引說明皆順利完成申辦程序。

收容人「阿迎」的媽媽在社工電話家訪時提到，因自己在醫院擔任看護，眼見疫情嚴峻、監獄停止一般接見，讓她非常擔憂是否看不到兒子近況，好在透過行動接見仍讓母子間能互道平安，彼此提醒防疫措施保重身體，放下心中的牽掛。

新竹監獄統計，今年6月以來，新竹監獄行動接見設備使用率更高達9成以上，除省去舟車勞頓及避免長距離移動的染疫風險外，更可讓收容人與家人保持不間斷的親情聯繫。

收容人「阿林」與南部年邁的母親透過行動接見終於順利接見了，阿林表示，母親年邁又患重病，無法舟車勞頓長途來監探視已1年多，看到母親氣色好轉，聽到母親對自己的「怨嘆」與「鼓勵」，難掩悲喜之情，母親的惦念將永遠記在心裡。

新竹監獄指出，未來監方將持續推動行動接見使用量能，讓更多家屬能透過無遠弗屆的行動網絡，延續珍貴的親情與關懷。