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疫苗接種期間過世 鄭文燦：每人發10萬元慰問金

中央社 / 桃園18日電

桃園昨天完成81歲以上長者施打疫苗，總計有5名長者在疫苗接種期間過世。桃園市長鄭文燦今天表示，針對疫苗接種期間，無論是否因接種疫苗往生，每人發放10萬元慰問金。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，日本捐贈近124萬劑AZ疫苗，桃園首波獲配5.6萬劑，首輪針對81歲以上長者分3天施打、在昨天完成。

鄭文燦今天上午主持防疫會議時表示，這3天81歲以上長者造冊人數為5萬7193人（含不在籍人數3681人），合計共4萬728人接種，接種率71%，若加上1萬2000名長照機構住民及工作人員、7000名洗腎患者疫苗接種，整體施打率超過8成。

鄭文燦表示，截至昨天晚間，總計有5名長者在疫苗接種期間過世，1人是在尚未施打疫苗時暈倒送醫不治；1人在施打後飲食噎到送醫不治；另外3人死因是否與疫苗施打直接相關，尚待釐清。

鄭文燦表示，對於這5名長輩過世感到不捨，針對疫苗接種期間，無論是否因接種疫苗往生，每人發放新台幣10萬元慰問金，並請社會局與衛生局主動關懷協助家屬處理善後事宜。

AZ疫苗 鄭文燦 衛生局

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