新竹市今接力替78至80歲長者接種 報到率達7成

新竹市疫苗接種站今天早上休兵半天，下午2點準時替78歲至80歲長輩接種疫苗，據市府最新統計，6個站點總計替1620名長輩接種疫苗，疫苗報到施打率近70%，比前幾天施打報到率約6成還要高，未出現因各地陸續有長者猝死案件衍生的緩打現象。

新竹市政府指出，昨天已將獲配第一批的1.1萬劑疫苗全數接種完成，持續通知78至80歲長輩接種疫苗，新一批5900劑疫苗今天早上抵達，下午就開打，預計明日就能施打完畢。

市長林智堅也說，根據日前為長輩接種疫苗經驗，他以4大口訣提醒前來長輩，「寫好來、準時來、帶藥來、慢慢來」，請長輩在家中先完成意願書，縮短報到時間；依照通知書時間前來，避免久候；攜帶正在服用藥物供醫師看診參考；報到時慢慢走、慢慢來，安全施打最重要。

林智堅也提到，今天下午2點才開始接種疫苗，但下午1點多就有長輩來報到，他特別提醒長輩準時來就好，以免中午天氣炎熱，不建議到站後還要再花時間等候。

由於疫苗數量有限，不少人都關心自己何時能打到疫苗，尤其是還未被通知到的高齡長輩與符合1到3類施打公費疫苗的對象，林智堅也說，新竹市施打效率高，但疫苗有限，且都須經造冊才公平，請大家都能諒解並等候通知，另據統計，新竹市有570人名未設籍的80歲以上長輩登記施打，明天起將安排打。