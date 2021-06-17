打完疫苗看相聲 桃園公嬤聽故事、打節拍樂陶陶

長輩打完疫苗等候好無聊，桃園市壽山高中接種站找來文藝團體表演相聲，挑選長度約15分鐘、帶演唱、節奏性強的段子，阿公阿嬤聚精會神聽故事，音樂響起時也幫忙打節拍，場面溫馨可愛。

龜山區壽山高中接種站邀請沐寧相聲說演坊，準備了15分鐘左右的相聲段子，由2組表演者輪番上陣，讓打完疫苗留在現場觀察的長輩們有節目看，不少阿公阿嬤們聚精會神地聽著故事，音樂響起時也幫忙打節拍，80多歲的鍾姓老翁平常就愛聽相聲，直說壽山高中接種站的安排很對他胃口。

沐寧相聲表示，距離上一次公開演出已是5月8日，前天接到市府秘書處電話，詢問是否願意協助演出，當下雖然擔心染疫風險，但想到在疫情期間還有機會表演，讓長輩們展露笑顏，馬上一口答應。

沐寧負責人吳芷寧表示，接種後的休息時間不長，為了讓長輩們輕鬆觀賞，看完盡快返家，表演長度約15分鐘，題材則依高齡長者喜好選取討喜、帶演唱、節奏性強的段子，因此安排帶唱的對口相聲、以及輕巧新奇的快板單口相聲。

吳芷寧說，從今天觀眾反應可以看出，長輩們雖然不是專程來看表演，但都會專心聽故事、演唱時幫忙打節拍，還有幾位伯伯離開時經過台前，比讚說「不好意思我先走啦」，模樣非常可愛，讓表演充滿正能量。