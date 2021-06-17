卓蘭高接梨傳出裂果災情 收成在即農民欲哭無淚

5月底、6月初幾波梅雨鋒面，紓解苗栗地區乾旱水情，卻造成卓蘭鎮高接梨裂果災情，7月收成在即，農友欲哭無淚，立委賴香伶今天要求農糧署等相關單位一周內會勘，了解梨農損失狀況，研議依農業天然災害救助辦法，減少農民的損失。

苗栗縣政府指出，近期有農友反映久旱後降雨造成裂果情形，農友如有類似災損，應立即主動向當地公所反應，以利公所彙整查報災損，再由縣府成立勘災小組場勘，如單項農作物其無收穫面積達5%以上，或損害程度20%以上，即符合天然災害災損程度分級啟動現金救助及低利貸款。

賴香伶辦公室日前接獲卓蘭鎮內灣社區發展協會理事長劉文彬陳情，卓蘭鎮坪林里雙連、食水坑18股、苗豐里一帶農友近來巡視果園，地面滿是落果，打開果袋後果實爆裂，賴香伶到果園勘察，一大半都發生裂果，苗栗區農業改良場研判與梅雨鋒面帶來過多雨量，果肉承受不住水量發生爆裂，賴香伶今天舉行線上記者會，要求正視農業災情。

農友張麗華表示，栽種高接梨幾十年，第一次遇到爆裂狀況，看到一顆顆的水梨爆開，真的很心痛，她的果園耕種面積2甲，花成本買梨穗、架接、沒想到下個月可以採收，所有心血都泡湯。

另名農友詹豐任的梨園因地處灌溉用水末端，他都在深夜或凌晨搶水種植，原期盼收成可以維持生活，如今嚴重的果裂，恐將無法收成，損失慘重。