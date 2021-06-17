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支援接種站工作…怕怕的 鄭文燦：會幫公務員優先施打

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
鄭文燦表示，全職參與疫苗接種站的公務員，會列為優先施打對象，預計禮拜六或其它時間安排接種。圖／桃園市政府提供
鄭文燦表示，全職參與疫苗接種站的公務員，會列為優先施打對象，預計禮拜六或其它時間安排接種。圖／桃園市政府提供

桃園市19日將進行第二輪79歲到80歲長者疫苗接種計畫，但有市府員工投訴自己被單位指派到接種站加班，但未接種疫苗，擔心跟人群接觸會有染疫風險。對此，鄭文燦表示，會將全職參與疫苗接種站的公務人員列為優先施打對象，預計最快禮拜六接種。

鄭文燦感謝醫院醫療團隊協助疫苗接種計畫，相關作業經費及津貼會按照衛福部規定發放，各地衛生所也會有不低於一千元的防疫津貼，至於全職參與疫苗接種站的公務員，會列為優先施打對象，預計禮拜六或其它時間安排接種。

另外，因為疫苗一瓶可以打10到11劑，有部分接種站打完造冊對象仍剩4、5劑，藥劑何去何從？衛生局長王文彥表示還是會打完，不過一定會用在符合類別的人員身上。

疫苗 衛生所 鄭文燦

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