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苗縣公布確診足跡並清消 竹南頭份第3天快篩仍全陰

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣防疫消毒大隊今天完成確診者足跡的清消作業。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣防疫消毒大隊今天完成確診者足跡的清消作業。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣竹南頭份社區篩檢站今天第3天共完成170人快篩，仍全數採檢陰性， 快篩站開辦3天來已篩檢569人，都未檢出陽性。

竹南鎮公所指出，今天下午的篩檢結果，竹南慈祐醫院篩檢本國91人、移工7人，台中慈濟醫院快篩本國71人、移工1人，總計170人未檢出陽性。

苗栗縣迄今累計已521例，其中竹南348例、頭份132例，合計480例，移工占了416例；苗栗縣政府及竹南鎮、頭份市公所15日起在竹南運動公園籃球場一連5天的下午辦理快篩。

苗栗縣今天新增31例，其中30例為外送至集中檢疫所隔離的移工，本國1例案13618為頭份市的男性清潔公司員工，縣府下午公布足跡，苗栗縣環保局強調已完成確診者足跡清消作業。

苗栗縣今天新增31例，縣府公布足跡，其中30例移工無公共場所活動史。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增31例，縣府公布足跡，其中30例移工無公共場所活動史。圖／苗栗縣政府提供

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