桃園傳統市場沒人潮生意慘 14公有市場5-8月攤租減半

疫情衝擊，桃園市許多傳統市場攤商生意慘淡，市府經發局今天下午表示，因應疫情及為減輕公有傳統市場攤商損失，市府決定全市14處公有傳統市場5月到8月的攤位租金減半，並協助有稅籍登記攤商申請商業司微型企業紓困補助、有參加工會加保的攤商申請勞動部勞工紓困補助及攤商家戶人均收入2萬6576元以下者申請衛福部急難補助紓困，希望幫助攤商度過疫情。

桃園市知名南門公有市場過去人潮擁擠，如今攤商生意冷清，小吃攤商因應禁止內用後全部停業，南門市場管委會長蔡宏宗說，疫情爆發後，人潮銳減，小吃攤商已全部停業，300多家攤商至今剩下100多家經營，三分之二攤商停業，生意更只有過去的2、3成，「很慘」。

蔡宏宗表示，市場管委會要求攤商務必戴口罩、消毒及避免群聚，因為實施實聯制，由管委會花錢請人在出入口管制實聯制、量體溫、消毒，費用不小，建議市府補助，還有市場內外圍攤商的垃圾很多，管委會無力負擔，也建請市府協助處理。