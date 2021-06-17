小心挨罰！竹市這2處增設多功能科技執法 最快年底上路

新竹市科技執法地點再擴大！不少眼尖民眾發現好市多、巨城購物中心周邊路口新增測速與科技執法設備，相互提醒用路人小心荷包失血，警方指出，這2處正建置多功能科技執法設備，不僅能取締闖紅燈、超速與違規迴轉，中央路與民權、民生路口的科技執法也能偵測購物中心周邊違停車輛，因仍須驗收、宣導期，最快年底執法上路。

新竹市警察局今年針對易肇事、違規路段全面展開科技大執法，火車站前、都城煌廟廣場都已相繼在年初啟用科技執法，鏡頭會偵測違停車輛並自動拍照，員警在後台會進一步檢視違停超過3分鐘的車輛影像，違規屬實就舉發，也因此違停亂象紓解不少。

新竹市巨城購物中心逛街人潮眾多，兩側的中央路與民權、民生路口每逢假日車輛壅塞，屢有違停、違規迴轉引發事故等，警方也選定在2處路口建置多功能科技執法設備，除了能取締闖紅燈、超速等，也能偵測中央路假日違規左轉民權路的車輛，另民權路側、中央路靠巨城大門的違停車輛也能全都錄。

另1處科技執法設備地點在新竹市慈雲路、埔頂2路，該處鄰近大型賣場與住宅區，所在路段也是竹科聯外要道之一，但違規不少導致車禍頻傳，市府也爭取交通部補助建置科技執法，加強取締闖紅燈、超速及違規左轉等。