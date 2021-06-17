石門水庫蓄水量雖過半 二期稻還不確定能否全面插秧

石門水庫蓄水量（率）過半，是否要解除橙色燈號24小時減量供水，水利署表示留待下次中央抗旱會議決定，不過因為水庫跟目前蓄水量與去年比較還差3000萬噸，因此還不確定二期稻作是否可以全面插秧。

桃園農民表示，目前是一期稻抽穗期，預估7月10日前後可以陸續收割，抽穗最需要引水灌溉，先前北區水資源局已經對外說明因為水情吃緊，不再供應稻作用水，由農水署桃園辦事處、桃園市政府引埤塘和河川的水灌溉，雖然主管機關保證水源充足，但實際上桃園新屋、新竹新豐交界的供水系統末端卻是水源嚴重不足，農民只好自己想辦法取水，如果要等到農水署充分供水，稻作可能就乾涸枯萎，種稻心血全白費。

農民指出，今年北部一期稻種植面積因為只有桃竹7000多公頃，糧商收購價格看好，預估濕穀每台斤從原先的10元漲5角，主因就是量少，要為農曆7月普度提前準備市場需求。不過也有農民認為受疫情影響，很多餐廳用米客戶生意比平時少了80%，收購價格不會好。

石門水庫今天下午3點水位231.83公尺，蓄水量（率）約1億611萬噸（52.4%），已經超過蓄水量、率的一半。