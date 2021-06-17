桃園這37里儲水備用！25日施工停水9小時 影響近3萬戶

桃園市府經濟發展今天下午公告，台水公司第二區管理處辦理八德區長興路800mm制水閥故障維修施工，本月25日上午8時起到下午5時共計9小時，八德區34里、桃園區3里，將實施停水或水壓降低，影響用戶2萬9351戶用水，請市民預先儲水備用。

市府經發局表示，因應台水將八德區長興路維修施工，25日上午8時到下午5時，停水區域包括八德區瑞德里、廣隆里、大勇里、大強里、竹園里、大愛里、大漢里、福興里、廣德里、瑞興里、大忠里、大千里、廣興里、大成里、大竹里、大華里、大和里、大榮里、大義里、大昌里、大發里、大安里、瑞祥里、大湳里、瑞豐里、興仁里、瑞發里、大信里、瑞泰里、大興里、大順里共32里；水壓降低區域為桃園區福林里、大林里、大樹3里及八德區大仁里、大明2里，停水用戶約2萬9351戶，提醒民眾預先在停水前6小時儲水，並請節約用水，任何供水問題，可電洽水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。 桃園市八德區長興路水閥故障維修施工，25日上午8時起到下午5時，八德區、桃園區37里停水或水壓降低影響近3萬戶。記者曾增勳／翻攝