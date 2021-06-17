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【6/17確診地圖】本土新增175例、新增19死！新竹增10例長照機構染疫

評／為了滾動式防疫，警察該當「萬用工具人」嗎？

安心即時上工條件放寬 桃竹苗區釋4千名額

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
勞動部安心即時上工計畫上路，桃竹苗分署安排小襄（左）至政府部門協助防疫，並為她爭取6個月的求職緩衝期。圖／勞動部桃竹苗分署提供
勞動部安心即時上工計畫上路，桃竹苗分署安排小襄（左）至政府部門協助防疫，並為她爭取6個月的求職緩衝期。圖／勞動部桃竹苗分署提供

勞動部明天起鬆綁「安心即時上工計畫」條件，桃竹苗分署將釋出4千名額，安排勞工到中央或地方政府打工賺錢，最高每月可領1萬2800元，新竹市政府也決定聘用500名受疫情影響的勞工到市府工作，這陣子因疫情頭路無著的領隊導遊、健身教練或失業者等都可來申請，有需求民眾可到台灣就業通網站線上申辦。

桃竹苗分署長賴家仁說，參與安心即時上工計畫的勞工，基本工資時薪每小時160元，每月工作上限為80小時，最高可月領1萬2800元，去年迄今已提供近5000人上工。

此次勞動部鬆綁政策有4個面向，分別為申請資格，只要年滿15歲國民或與在中華民國境內設有戶籍的國民結婚，且獲准居留依法在臺灣地區工作的外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民，都可以申請參加；延長計畫補助時間，從原先480小時提高到最長960小時；工作內容如涉及新冠肺炎接觸風險，提供每人每月最高2千元的防疫津貼；提供民眾網路申辦，或採郵寄、傳真、電子郵件等方式辦理申請。

桃竹苗分署也分享，41歲「小襄」在去年疫情爆發時被公司資遣，但小襄面試處處碰壁，找不到可配合她接送小孩上下課的彈性工作，竹北就業中心就服員協助小襄運用安心即時上工計畫，安排至湖口鄉公所協助防疫，並為她爭取6個月的求職緩衝期。

桃竹苗分署因應安心即時上工計畫條件鬆綁，目前與轄區政府機關盤點將提供約4000個工作機會，協助受疫情影響的勞工度過難關，民眾可上台灣就業通www.taiwanjobs.gov.tw線上申辦，各就業中心將迅速安排上工，相關資訊也可撥打勞動部免付費專線0800-777-888。

疫情 勞動部

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