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【6/17確診地圖】本土新增175例、新增19死！新竹增10例長照機構染疫

評／為了滾動式防疫，警察該當「萬用工具人」嗎？

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生意最慘只剩2成 竹市宣布免收公有市場5、6月租金

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市東門市場因疫情緣故，冷冷清清。記者張裕珍／攝影
新竹市東門市場因疫情緣故，冷冷清清。記者張裕珍／攝影

疫情衝擊菜籃族減少採買，各公有市場雖仍持續開業，但生意大幅下滑，新竹市多處公有市場業績僅剩下2至3成，新竹市長林智堅今天宣布，為體恤攤商配合落實防疫，經評估後，公有市場攤商5至6月租金全免。

三級警戒以來，公有市場人流減少，餐飲也不開放內用，新竹市政府決定減半攤商的攤舖使用費與清潔費，但市府考量公有市場攤商配合實聯制、單雙分流等防疫措施，衝擊生意，決定從三級警戒期間減收50%，直接改免除2個月攤舖使用費及清潔費。

另，新竹市政府也持續發放中央規畫的紓困金，國小以下孩童及國高中身心障礙生，每人可獲1萬元孩童家庭防疫補貼，新竹市0至2歲兒童家庭，符合條件的受惠對象有7644人，目前已領人數5477人。

市府提醒，家長務必記得上網申請、透過帳戶領取，0至2歲領有育兒津貼或托育補助的家庭，1萬元將自動入帳，請家長記得刷帳戶確認，或可於明天起到國泰世華銀行、中國信託銀行、台新銀行的ATM機台，輸入小孩健保卡號、家長身分證字號，就可直接領現金，詳情可洽社會處婦女兒童少年福利科，非0-2歲孩童家長電洽教育處。

新竹市政府也持續發放中央規畫紓困金，以關懷弱勢加發、急難紓困及農漁民生活補助為例，新竹市符合弱勢資格市民共1萬219人，每人發4500元，核發弱勢補助金額共4598萬5500元；急難紓困補助符合資格市民共計8157人，每戶發1至3萬元，核發金額計6578萬元。另新竹市農民2932人，核發農民生活補貼共2932萬元；新竹市漁民已領補助1萬元者3568人、補助3萬元者1735人，合計核發漁民生活補貼8773萬元。

新竹 漁民 農民

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