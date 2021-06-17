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竹市議員當疫苗施打站熱血志工 阿嬤這句話讓他鼻酸

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市疫苗施打站持續招募熱血志工，市議員劉康彥也是其中一員。圖／市議員劉康彥提供
新竹市疫苗施打站持續招募熱血志工，市議員劉康彥也是其中一員。圖／市議員劉康彥提供

新竹疫苗施打站持續替高齡長者接種疫苗，多名市議員也報名擔任現場志工，市議員劉康彥、陳建名幾乎天天報到，劉至少出勤20場次，昨天就遇到1名阿嬤獨自來接種疫苗，但意願書填寫不完整，阿嬤還露出愧疚的表情說「阿嬤真正不識字，幫我寫好嗎？」讓他聽了鼻酸。劉也分享現場志工們各自發揮所長、互相補位，都令人動容。

新竹市社會處長張柔說，疫苗施打站招募18歲到55歲志工，負責排隊動線引導、諮詢服務及協助長者上下車等，5月底建置以來，累計投入719人次，市府會提供口罩、護目罩與手套等防護裝備，並發放餐券，施打站為長期抗戰，仍盼更多熱血志工加入。

新竹市現有6處疫苗施打站，除了醫護、行政人員堅守崗位，還可見多名身穿「防疫新竹隊」的志工們穿梭其間、服務長輩，劉康彥也是疫苗施打站的志工熟面孔，他說，近月疫情升溫，以往會勘、開會等全停擺，選民服務都線上化，也因此有更多時間可以投入志工工作，除了能親身了解國家政策，也能親近民意將問題反映給市府處理。

劉說，舊華麗雅緻的東區疫苗施打站率先開站，但志工招募不易，他找了助理和朋友一起加入，無論是從入口負責掃實聯制、拿抹布消毒折疊椅、發筆、協助完成資料、引導接種、到最後提醒大家填寫疾管家健康回報，他都體驗過，雖然志工長時間站著確實辛苦，但也有感志工們互相幫忙補位，不計報酬就是為了讓疫苗施打工作順利。

劉康彥也提到，疫苗接種站分上下、半場，1站約需20名志工，不少志工是不到40歲的熱血青年，有街舞工作室、美容美髮工作室成員、水電工等，多因為疫情影響工作銳減，多了空閒時間決定來當志工，也有住附近的家庭主婦主動來參與，他也很感謝不少熱心人士主動送飲料等補給物資到站點，替大家打氣。

市議員陳啓源日前也號召團隊裡5名青年夥伴擔任施打站志工，他認為，國難當前，更要齊心協助防疫工作，因此和團隊夥伴一起加入，由於近來接種者為高齡長輩，當天服務時看到有在太陽底下排隊情形，他立刻向站方反映改善，另不少長輩多由家人或看護陪伴，長輩們都相當可愛，認為有注射有保庇，自己也會多陪長輩聊天關懷。

陳也說，疫苗接種區最後設置觀察區，接種者需要停留休息30分鐘，確認沒有異狀才能離開，他也會多加留意長輩接種後的情形，提醒長輩們回家後要多喝溫開水促進血液循環，切記不要自己當醫師服用成藥，反而會有反效果。

新竹市疫苗施打站志工以青壯年為主。圖／市議員劉康彥提供
新竹市疫苗施打站志工以青壯年為主。圖／市議員劉康彥提供
新竹市疫苗施打站持續招募熱血志工，市議員陳建名也是其中一員。圖／市議員劉康彥提供
新竹市疫苗施打站持續招募熱血志工，市議員陳建名也是其中一員。圖／市議員劉康彥提供

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