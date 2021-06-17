桃園長者接種觀察一國兩制 接種觀察區意外人多擁擠

桃園市81歲以上高齡長者今天上午施打疫苗，由於長者行動較前2天的長者好，疫苗接種站也較有經驗，動線流暢，仍採取叫號、宇多美町式2種打法，一早施打速度快，接種站有的採30分鐘觀察、有的採15分鐘觀察「一國兩制」，加上部分空間較小的接種站，反而一度造成打完觀察區長者人滿為患有如「 群聚」，比等候接種的長者更多。

高齡長者施打疫苗第3天，桃園市輪到81歲以上長者施打，桃園區大有國中接種區前2天輪椅、行動不便長者曬太陽排隊進入情影，該接種站今天快速增設遮陽棚改進，讓長者和家人不必再曬太陽排隊，獲民眾稱讚。也因今天長者的活動力較好，接種站施打速度快，因觀察區休息30分鐘的空間小，反而造成在場觀察的長者、家人擁擠人滿為患，接種站按施打時間，在長者手上貼上離開時間，再廣播通知離開，長者和家者人潮直到上午10時30分後疏解。