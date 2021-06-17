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桃園長者接種觀察一國兩制 接種觀察區意外人多擁擠

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園區大有國中接種站原本輪椅行動不便入口曬太陽排隊，今天增設遮陽棚改進。記者曾增勳／攝影
桃園區大有國中接種站原本輪椅行動不便入口曬太陽排隊，今天增設遮陽棚改進。記者曾增勳／攝影

桃園市81歲以上高齡長者今天上午施打疫苗，由於長者行動較前2天的長者好，疫苗接種站也較有經驗，動線流暢，仍採取叫號、宇多美町式2種打法，一早施打速度快，接種站有的採30分鐘觀察、有的採15分鐘觀察「一國兩制」，加上部分空間較小的接種站，反而一度造成打完觀察區長者人滿為患有如「 群聚」，比等候接種的長者更多。

高齡長者施打疫苗第3天，桃園市輪到81歲以上長者施打，桃園區大有國中接種區前2天輪椅、行動不便長者曬太陽排隊進入情影，該接種站今天快速增設遮陽棚改進，讓長者和家人不必再曬太陽排隊，獲民眾稱讚。也因今天長者的活動力較好，接種站施打速度快，因觀察區休息30分鐘的空間小，反而造成在場觀察的長者、家人擁擠人滿為患，接種站按施打時間，在長者手上貼上離開時間，再廣播通知離開，長者和家者人潮直到上午10時30分後疏解。

龜山區壽山高中接種站採宇多美町式打法，醫護人員施打速度快，不過壽山站施打後只要觀察15分鐘，觀察區休息等候的長者不多，市府秘書處更請來相聲團2人，現場相聲表演，疏緩長者觀察等候的壓力，相聲演員自稱是「人體計時器」，表演15分鐘會提醒長者離開。秘書處長顏子傑說，為讓長者心情放鬆，花錢請相聲團體表演，未來視狀況邀請不同文化表演團體表演，也照顧受疫情影響的文化團體。

桃園區大有國中接種站觀察區休息30分鐘的長者、家人一度人多，工作人員幫打完長者貼上休息離開時間和廣播通知疏散。記者曾增勳／攝影
桃園區大有國中接種站觀察區休息30分鐘的長者、家人一度人多，工作人員幫打完長者貼上休息離開時間和廣播通知疏散。記者曾增勳／攝影
龜山區壽山高中接種站施打速度快，長者觀察等候15分鐘離開，市府請來相聲團表演計時。記者曾增勳／攝影
龜山區壽山高中接種站施打速度快，長者觀察等候15分鐘離開，市府請來相聲團表演計時。記者曾增勳／攝影
桃園區大有國中接種站施打速度快，意外造成觀察區休息30分鐘的長者、家人一度人滿為患「群聚」。記者曾增勳／攝影
桃園區大有國中接種站施打速度快，意外造成觀察區休息30分鐘的長者、家人一度人滿為患「群聚」。記者曾增勳／攝影

疫苗 醫護人員 疫情

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