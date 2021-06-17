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高風險移工確診比預估少 王必勝：穩健邁向復原

中央社 / 苗栗縣17日電

中央前進指揮所指揮官王必勝進駐苗栗，今天已經是第14天，他透過臉書指出，在集中檢疫所的高風險移工，確診人數比估計的少， 目前的情況是「穩健邁向復原」。

苗栗縣爆發新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）移工群聚染疫，透過中央前進指揮所執行「分流降載復工及加強防疫管理」策略，確診人數已明顯獲得控制，指揮官王必勝表示，這次不容易的抗疫工作，在中央、地方、民間三方的密切配合下，進行的很有效率。

王必勝指出，在集中檢疫所的高風險移工，採檢工作仍在進行，結果雖然仍有不少確診，但人數比估計的少些，值得高興的是，京元電子公司獨棟宿舍就地隔離的低風險移工，經過2次採檢全部陰性，可以解除隔離，在廠方安排下陸續返回工作崗位。

王必勝指出，經過各方合作下，苗栗縣移工群聚染疫的情況是「穩健邁向復原」，趁著防疫空檔去商店買東西，結帳時聽到店員小聲地的說：「謝謝指揮官」，讓他感覺「很窩心」，希望苗栗加油。

移工 王必勝

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