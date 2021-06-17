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桃園田心國小長者疫苗注射站擁擠 周六起改至大溪國中
桃園市政府安排長者到25處疫苗注射站接種新冠肺炎疫苗，大溪區分別在仁和國中、田心國小，市議員陳治文接到民眾反映，指出田心國小場地只有一間多功能教室，受限空間小，安排「宇美町」接種流程最多只能排4組，而且不流暢，會影響報到、休息的動線。
陳治文向衛生局反映並做成討論案，送交市政府昨天的防疫會議，決定下一波19日（周六）起，長者注射疫苗田心國小站移至大溪國中活動中心，同時規畫8組動線採用宇美町注射流程，區公所和里鄰長、里幹事必須在明天以前完成調整場地的通知，市政府最新的公告大溪區接種站為仁和、大溪國中。
陳治文表示，田心國小疫苗注射站前天就顯得擁擠，等待打疫苗時間過久造成長者在外聚集，市府雖然緊急調整，昨天起提早8點就開始接種，疏散在外等候的民眾，也新增7位校護協助填寫區、量額溫、酒精噴消及留觀區，注射區除了原有2位醫師4位護理師，另外增加2位護理師專責抽藥，減少長者停留時間，也就是宇美町注射方式。
田心國小今天上午比起前兩天又改善一些，不過陳治文到現場觀察，強調還是移往大溪國中環境條件會好許多，主因是田心國小只有多功能教室可以規畫，但還醫護人員一天要為400、500多位長者打疫苗，包括報到作業，可以利用的空間比不上大溪國中活動中心，大溪國中校園也好停車，確實有必要調整。
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