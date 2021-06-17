苗栗YouBike再擴充35點 苑裡鎮等4鄉鎮列第一階段

苗栗縣公共自行車租賃系統（YouBike），縣府8691萬多元規畫再擴充35站、630輛車，其中，苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮及公館鄉新建置各5站優先，另在苗栗市、頭份市、竹南鎮增加各5站，預估未來每年約可多減少540公噸碳排放量。

苗栗縣政府2017年提供以自行車與人行，作為末端公共運輸路網服務「最後一哩」交通運具，引進YouBike，目前在苗栗市、頭份市及竹南鎮設置公共自行車租賃站30站、1200輛車，累計騎乘252萬人次，減碳量約1568公噸，縣府最近完成簽約再擴點35站、630輛車。

縣府委託規畫單位評估在人口3萬人以上地區，苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮及公館鄉設站的可行性，經財務檢討評估後，最近簽約8個月內第一階段完成苑裡鎮等4鄉鎮建置各5站，第一階段完成後半年內，在苗栗市等3地再增設各5站。

縣府工務處指出，擴點因涉及用地、用電及動線安全性等，下周起現勘，雖簽約期間14個月，擴點速度會加快，提供海線地區鄉親公共自行車服務，並加密現有地區站點數量，並推動結合不同運具轉乘，希望提供日常縣民交通運輸需求，更努力將自行車成為遊客探訪苗栗縣的新運具。