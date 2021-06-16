桃園楊梅規畫「疫苗得來速」 提升施打效率
桃園市高齡長者今進入第二天施打疫苗，有鑑於首日施打亂象，桃園市府改進流程，加派醫護人手並將接種名單分流，解決大排長龍、老人餓肚子等窘況。楊梅警分局考量長者行動不便，效仿國外「疫苗得來速」概念，讓長輩先一下車就有志工攙扶，接送進入接種站施打疫苗，減少長輩等待時間及步行距離，讓長者直呼太貼心。
楊梅警分局負責楊梅、瑞梅、新屋接種站交通施打服務，警方結合楊梅國中、市府交通局、各地里長、警察義交及志工，規畫交通動線、QR Code及製發號碼牌，讓施打疫苗的年長者感到服務到家的溫暖。警方說，雖然醫護很難直接在車上幫長者打疫苗，但透過「得來速」方式，可避免長輩在大太陽底下久候。
桃園市長鄭文燦今受訪表示，市府針對昨日各接種站疫苗施打情形立刻進行調整，包括將大部分接種站改為宇美町式注射法，讓長者坐在原位不動，由醫護人員逐一移動施打，提升接種效率；針對接種人數較多的接種站增派人手、增加施打組數以舒緩人流量；市府規畫於下一輪疫苗施打將接種站增設至30站，並將接種時段調整為上午場及下午場，進一步舒緩人流。
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