桃園各行業疫情減免1800萬 1813家免娛樂稅2747減房稅

疫情衝擊許多行業被迫停業損失慘重，桃園市府地方稅務局主動幫助包括酒店、舞廳、夜總會、卡拉OK店八大行業或娃娃機業者辦理免繳娛樂稅、或減徵房屋稅，地稅局長姚世昌今天下午表示，因疫情停業的酒店、舞廳、夜店、卡拉OK、特種咖啡茶室等八大行業、娃娃機店在內的業者，自5月中旬到6月28日止，原應課徵娛樂稅共1000多萬元全部免稅， 有1813 家業者受惠，2747家業者減徵房屋稅766萬多元，可省約1800萬元稅額

姚世昌表示，政府實施三級管制以來，酒店、舞廳、夜總會、卡拉OK、特種咖啡茶室等八大行業及娃娃機等業者1813家停業，考量業者沒有營運，在5月中旬到6月28日期間，該局主動幫這些業者辦理免徵娛樂稅1000多萬元。

另針對包括酒店、舞廳、夜總會、卡拉OK、特種咖啡業等八大行業及遊樂園、電影院、健身中心、保齡球館、游泳池、釣蝦場2747家業者的5月及6月應課房屋稅，也直接將稅率從3%降為2%，總共減徵達766萬元，該局主動幫疫情停業影響的店家減輕稅賦。