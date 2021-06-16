為第一天接種紛亂道歉 鄭文燦：真的做得不夠好

桃園市昨天施打疫苗出現排隊人龍，也有零星長者因久候感到身體不適，市長鄭文燦今天在直播記者會向民眾道歉，「真的是做得不夠好，也做得不夠周到」，允諾改進，也針對接種站做了一些調整。

鄭文燦表示，桃園的長者接種計畫是以精準、友善、有序為原則，但昨天因為接種人數超乎預期，導致疫苗接種動線和場內、外秩序安排有些不周到的地方，要特別跟所有民眾和長者說抱歉，「真的是做得不夠好，也做得不夠周到」。

鄭文燦說，昨天下午開了2次專案會議，晚上又增加一場線上會議，重新檢視接種站，並以增加動線、減少瓶頸點為原則設法改善，後來新增教室、穿堂等空間給民眾作為接種等待區，有些地方也以搭設棚架方式處理，今天動線就有比較順暢。

桃園昨天有1.2萬名88歲以上長者接種疫苗，接種率為63%，今天則有1.3萬名84歲以上長者接種，接種率達79%；鄭文燦表示，接種率高代表民眾防疫觀念高，也感謝醫療團隊、區里系統、志工和各界協助接種任務。

由於接種年齡層下降，接種人數增加，桃園市衛生局決定在桃園巨蛋體育館、中壢龍岡國中設置自由站點，民眾只要有疫苗接種通知書，可以就近到這2個地方接種；另外，這兩天安排施打但未接種的長者，權益也不會損失，同樣能到巨蛋或龍岡國中接種。