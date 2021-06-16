五峰鄉提供愛心疫苗專車 接送長者前去衛生所接種

新竹縣五峰鄉因為都是山區，部落與部落之間距離遙遠，且經常要翻山越嶺，居民要前往主要聚落，甚至要驅車1、2小時，不過為了方便居民接種COVID-19疫苗，鄉公所將提供愛心巴士專車，接送長者前去衛生所接種疫苗，希望民眾踴躍搭乘。

鄉公所表示，因為衛生所施打疫苗的時間是在上午9點到中午12點，所以愛心巴士會提前出發，目前規畫4條巴士路線，都是提供接種者本人免費搭乘，也已經預留巴士座位，只要持通知單到指定集合點或公車站牌搭車就可。

大隘線會在18日及23日上午8點從涼山出發，沿途經過茅圃至五峰等各公車站牌；花園線則是18日及23日上午8時30分從鄉代表游欽誠住家旁停車場出發，途經十八兒。

桃山線則是18日及25日上午9時30分在頭目廣場集合出發，會經過村辦公處等各公車站牌；竹林線則是18日及25日上午10點在羅山派出所集合出發。

鄉公所表示，因為路途較遠、行車時間長，為了趕赴衛生所接種疫苗時間，所以專車一定會準時出發，提醒有收到接種通知的77歲以上部落族人、87歲以上非原住民長者，要提前前往集合點或站牌等車。

如果同行有家屬要陪同，公所則表示需要先聯繫通知單上的聯絡電話，告知有同行家人陪同，才能有利安排巴士座位，以免屆時專車無法搭載那麼多人數；此外，如果是行動不變及重傷病患者，將由衛生所派人到府施打疫苗，不需要親自前往衛生所接種。