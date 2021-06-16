竹市西大路地下道43年未修建 市府斥資7千萬元將整修

新竹市西大路地下道是竹科上下班要道，上下班車潮眾多，但啟用43年來不曾大規模翻修，多處斑駁老舊，之前還曾發生牆面剝落，市府決定斥資7384萬餘元修建，工程近日上網招標，希望下半年順利開工，屆時將擬定交通維持計畫，減緩用路人衝擊。

西大路地下道有雙向汽車道與機車道，寬14公尺、長150公尺，主要串連林森路與南大路，1978年1月28日開放迄今，因長年未整修，多處設施老舊、漏水還有壁癌，且燈光昏暗、結構老舊，但該地下道是竹科通往寶山路的重要幹道，頗為用路人詬病。

市府工務處長葉時青說，西大路地下道日前才發生牆面層破損脫落事故，漏夜施工用鐵板包覆梁體結構防護，但仍是治標不治本，地下道整體結構老舊且年久失修，部分牆面因出現裂縫，種子飄入後還滋養長出植物，讓裂縫越長越大，決定將全面修繕。

工務處指出，西大路地下道結構補強暨景觀改善工程已完成基本規畫，改善重點在補強結構安全及解決排水不佳等毛病，也將導入明亮簡潔設計，提升用路人安全與舒適性，總經費7384萬餘元，市府正積極向中央爭取110年度提升道路品質2.0計畫經費。