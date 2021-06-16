竹市長輩打疫苗可免費搭小黃 計程車運將1天多跑10趟

新竹市貼心替接種疫苗的長輩推出疫苗計程車服務，找來台灣大車隊免費接送，有運將說，之前因疫情緣故，載客生意少了8成，有運將乾脆暫時不跑了，改去當外送員多少貼補家用，近日協助載送長輩，1天至少可跑10幾趟，也開心能從旁協助防疫工作。

新竹市布設6站疫苗接種站，長者若從家中想要搭小黃抵達接種站，可先預約叫車，各疫苗接種站也有小黃接送區，由台灣大車隊運將排班等候，今天一早十多輛小黃就在動物園第二停車場的接種站待命，只要有長者完成接種想搭車返家，就可立刻搭車。

徐姓運將已經連續3天到疫苗接種站排班，他說，疫苗計程車排班彈性，沒有限定時間一定要到疫苗接種站待命，平時也可在外跑車，只要有時間就可以到接種站來排班，有的同事1天可跑10幾趟沒問題，自己早上才跑2個小時就載了4趟，過程都很順利。

李姓運將開特斯拉加入台灣大車隊多元車隊，今天也到疫苗接種站排班，他觀察發現，部分長者平日白天獨居在家，年輕人都上班，不少長者是自己來搭疫苗計程車來接種疫苗，有的長者則是因為早上才接獲通知下午就要來打，沒人接送而選擇小黃。

吳姓運將也提到，受到疫情影響，跑計程車生意很差，至少少了8、9成載客量，車隊跟市府合作提供免費接送，等於讓運將多了一個排班點，大家都很樂意，搭乘民眾不用付車資，運將也不會收取但仍會跳錶紀錄，後續再由車隊跟市府聯繫付款事宜。