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及時修正長者多的注射站動線 鄭文燦肯定桃警疏導車流

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦市長（中）肯定警方加派警力疏導長者疫苗接種站車流。記者鄭國樑／翻攝
鄭文燦市長（中）肯定警方加派警力疏導長者疫苗接種站車流。記者鄭國樑／翻攝

桃園市長鄭文燦今天上午到平鎮區新勢、南勢國小新冠肺炎疫苗長者接種站，了解動線調整後等改善措施是否發揮效果，同時對平鎮警分局加派警力疏導交通，讓長者方便下車進入接種站表示肯定，除了現場嘉勉所有工作人員，回程時到分局慰問第一線防疫員警。

鄭文燦表示，昨天是長者接種疫苗第一天，人潮踴躍，發生動線擁擠狀況，市府立即滾動修正，除增加動線數及增加休息教室、戶外場域，也加派人力疏導，讓疫苗施打動線更加順暢，別讓年長者等太久。警方在平鎮區新勢國小及南勢國小二處接踵站，有效疏導人流及交通狀況，今天已經沒有像昨天壅塞狀況，過程順暢。

鄭文燦說，警方規畫24小時防疫勤務相當辛苦，希望每位警察同仁不管在維護治安或防疫工作，都能持續努力，做好桃園市民的守護神。

疫苗 鄭文燦

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