竹縣長楊文科稱竹東是疫情熱區 希望鄉親踴躍預約篩檢

新竹縣竹東鎮因接連爆發長照機構及醫療機構的院內群聚感染，已造成20人確診、其中1人死亡，縣府因此決定針對竹東進行普篩，今天（16日）普篩首日縣長楊文科一大早便前往視察，他表示目前竹東是疫情熱區，縣府免費提供篩檢，希望鄉親能夠踴躍預約，如果名額不夠，就會繼續加開場次。

竹東社區篩檢站目前設於河濱公園、田中伯公廟旁空地，每小時能篩檢100人，不過竹東鎮衛生所網站開放首梯600個名額，在開放預約2小時內就被登記額滿，因此縣府昨天下午加開第2場周五的快篩場次，目前也有超過400人預約。

楊文科說明，目前竹竹苗栗防疫作戰聯盟持續進行，新竹縣啟動快篩部隊先前進寶山、峨眉，竹東則是因機構感染事件而展開普篩，幸好目前傳播鏈僅局限於機構內部，但為了避免有隱形傳播鏈，才會提供竹東鎮民免費的快篩服務。

新竹縣的長照機構目前每隔3天就必須實施快篩或PCR檢測1次，不過楊文科則說，竹東的普篩都是不用錢的，每天提供600個名額，因爲第一天報名情形太踴躍，所以立刻加開周五的篩檢場次，如果竹東鎮民對於篩檢的需求還是很大，就會繼續加開快篩場次。