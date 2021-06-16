宅在家也能學客語 竹縣推「客家諺語教室」動畫影片

新竹縣政府防疫期間也積極推動客語，錄製「客家諺語教室」影片，每周二、四上午在文化局YouTube頻道播出，透過短短30秒動畫，教導深富意涵的客家諺語，成為許多親子在家防疫學客語的資源。

新竹縣長楊文科表示，全國防疫三級警戒，民眾待在家防疫，文藝活動停止辦理，學生也都在家線上學習，縣府提供另一個線上頻道選擇，由他與文化局長李安妤共同錄製「客家諺語教室」影片，讓家長能陪同孩童一起在家學習有趣的客家諺語，增進彼此親子關係，一起安全度過疫情。

文化局表示，「人愛人打落，火愛人燒著」、「拈燒怕冷，一事無成」等，大家知道是什麼意思嗎？想知道更多有趣的客家諺語，就快到文化局YouTube頻道觀看。

另外，為支持新竹縣藝文團體，鼓勵民眾在家防疫也能持續參與藝文活動，文化局自5月24日起，推出「抗疫不抗藝」企劃，於文化局臉書粉專「竹縣go藝思」，每天定期推出線上音樂會、兒童劇、客家諺語教室、電子書免費看、線上電影院、線上美術館等內容，歡迎大家一起來逛雲端、挺藝文。

相關訊息也可加入新竹縣政府粉專「新竹縣ing」、縣長粉專「楊文科」，追蹤最新藝文資訊。