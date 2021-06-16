清大志工助新竹弱勢生遠距學習 愛心電腦網路送到家

受到疫情影響，家中沒有電腦的經濟弱勢生因許多課程改為遠距教學。清華大學國際志工團決定將部分原本募來要送往海外的二手電腦轉送給新竹地區的弱勢生，第一批已在上周端午節前送到弱勢生家中，志工們還協助到府安裝，確認上網沒問題，幫助弱勢家庭的孩子停課不停學。

清大2007年成立國際志工團，每年出團到非洲、中南美洲及東南亞國家推廣資訊教育，也會募集二手電腦送給他們。其中的貝里斯團從去年起受疫情影響無法出團，仍在今年5月把向華碩文教基金會及頎邦科技募得的56台二手筆記型電腦以海運送到需要的貝里斯學童手上。

建功中學輔導老師張淑惠說，學校從5月19日就開始改為遠距上課，部分弱勢生家裡沒有電腦，只能借用學校的平板，或使用自己、借用家人的手機上課，因手機螢幕太小，聽、看都很吃力，嚴重影響學習成效，非常感謝清大國際志工捐贈這批愛心電腦。

張淑惠說，有名學生因為爸爸生病、媽媽不在家，兄弟倆由奶奶隔代教養，家中只見一張單人床、小矮凳與紙箱，沒有上網的設備，也沒有桌子可以擺放電腦。她學校總務主任劉國華除趕在端午節前來清大搬電腦，也趁連假把電腦及學生需要的課桌椅專車送到他們家中。

清華國際志工及厚德書院副執行長陳璽文也到弱勢生家中幫忙組裝電腦，陳璽文甚至自掏腰包購買無線上網設備送給他們，並親自測試，直到孩子終於登入線上教室和同學們打招呼。

學務長王俊程說，疫情來得又快又急，遠距教學措施讓數位落差更明顯，「清大學生不能獨善其身，更要學習關懷有需要的人。」