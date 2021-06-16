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毛毛蟲大舉入侵 公館鄉夏天黃金雨失色
苗栗縣公館鄉夏天特色景觀阿勃勒黃金雨，最近發現毛毛蟲大舉入侵，119甲縣道2.5公里處附近，10多棵阿勃勒樹葉遭啃食，有些甚至光禿禿一片，大殺風景，也危害農作及行人、騎士之虞，縣府農業處接獲通報，明天將噴藥防治。
公館鄉台6線、119甲縣道沿途，種植許多阿勃勒樹，夏天金黃色花開，有如黃金傘，花朵隨風飄落，又有如下黃金雨，打造黃金小鎮休閒農業區的特色景觀，目前正值盛開期，119甲縣道2.5公里處一帶，10幾棵阿勃勒，樹上大量長條毛毛蟲啃食，災情相當嚴重。
公館鄉民代表何在鑫最近發現通報，他說，毛毛蟲盤踞在阿勃勒樹上，景觀讓人惡心，且不僅阿勃勒受害，毛毛蟲隨風飄落在附近的農田，啃食農作葉子，或是掉在行人、騎士身上也很恐怖，毛毛蟲危害還有擴大之虞，希望有關單位盡快處理。
農業處林務科長鄭忠財說，林務科人員現場勘察，發現毛毛蟲危害，目前只限阿勃勒，樟樹等行道樹並無災情，明天將請廠商整個路段阿勃勒噴藥防治，也請民眾注意。
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