助企業防疫 聯新國際醫院推防疫篩檢方案服務

各縣市政府今天起為長者接種新冠肺炎疫苗，桃園聯新國際醫院除了支援注射站，也推出企業防疫快篩專案，從篩檢到打疫苗和民眾一起對抗疫情。

聯新國際醫院指出，國內陸續有企業及科技大廠傳出員工染疫，造成生產線停擺或人力調度困難。聯新國際企業防疫快篩專案可針對企業個別需求，依照人數規模及條件到廠房廠區設置快篩站，量身打造客製化的採檢服務，以專業的醫療團隊結合快速檢酸檢測儀器，每天檢測可達2000至5000人大量快速篩檢。

企業防疫篩檢方案可提供「抗原快篩」、「精準PCR核酸檢測」，企業可依採檢速度、採檢量、準確度等需求，選擇適合的篩檢方式，場地由企業主提供，醫院規畫動線與布置場地，也可以由醫院派機動採檢車。篩檢站以感控採檢環境為標準，零交叉感染風險為原則，符合中央疫情指揮中心之規定。

聯新國際醫院社區醫學部健檢中心主任陳雅萍表示，聯新國際採用世界衛生組織及台灣衛福部核准的美國原裝進口亞培試劑，敏感度與特異性可達98%以上，大幅提高準確度。抗原快篩採鼻腔拭子樣本，於15至20分鐘即可判讀，如結果為陽性，可轉至醫院或直接在現場採檢PCR。如為陰性，則可返家或返回工作，持續自我監測。

陳雅萍說，抗原快篩在低盛行率的情況下可能有偽陽性結果，對於病毒量低或處於發病晚期可能有偽陰性的問題，因此企業也可考慮採用PCR鼻咽核酸檢測，提高準確性。聯新國際醫院企業防疫篩檢方案，洽詢專線（03）2831365。