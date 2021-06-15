桃園高齡接種首日 老翁接種前倒地不治、2人不良反應
桃園市今日開放88歲以上長者接種疫苗，其中八德區1名9旬老翁在接種前昏迷倒地，送醫不治，死因有待釐清；另有2人接種後起不良反應，送醫後狀況良好。
桃園市消防局大湳分隊表示，該名老翁姓張（91歲），等待接種疫苗時昏迷，救護車到達現場時已有護理師在對患者實施CPR，救護人員也持續給予CPR、AED等急救處置，後送至聖保祿醫院。院方表示，張姓老翁到院前已死亡，急救後仍不治，是否染疫、死因有待進一步檢驗查明。
市長鄭文燦下午主持記者會表示，今日出現2名長者施打後出現不良反應，1人意識不清，另1人有抽蓄症狀，送醫後目前狀況良好。
另有3人施打前就已不適，其中1位在施打前，醫師發現他臉色有異狀，並因不明原因失去意識倒地，當下立刻請救護車送到醫院。
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