桃市議員要求大溪設篩檢站 鄭文燦：若需普篩才設
桃園市有議員表示大溪鄉親若有篩檢需求必須跨區，加上大溪區有不少工廠及中小企業，希望市府能設置篩檢站，市長鄭文燦今表示，目前快篩站只提供企業普篩，若往後須進行普篩，才會在大溪區設站。
桃園市議員陳治文上午在臉書表示，服務處近日接獲許多民眾反映，篩檢必須跨區至龍潭或八德，若在大溪區擇地設置篩檢，可避免大幅度移動，並落實建立防疫網絡的完整，更精確地深入基層社區發現隱型傳播鏈進而阻斷。
他也說，設篩檢站的理由還包括大溪地區近10萬人口比龍潭少，確診數卻比龍潭多，大溪鄉親如果有篩檢的需求，最近也只能到龍潭或八德；且大溪地區有不少工廠及中小企業，設置篩檢站更能阻斷因群聚傳播的機率。
對此鄭文燦回應，全市目前設置13個企業快篩站，也就是社區篩檢站，由於目前沒有進行居民的普篩，若往後有進行普篩的必要，大溪區也會設站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言