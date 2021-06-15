桃市議員要求大溪設篩檢站 鄭文燦：若需普篩才設

桃園市有議員表示大溪鄉親若有篩檢需求必須跨區，加上大溪區有不少工廠及中小企業，希望市府能設置篩檢站，市長鄭文燦今表示，目前快篩站只提供企業普篩，若往後須進行普篩，才會在大溪區設站。

桃園市議員陳治文上午在臉書表示，服務處近日接獲許多民眾反映，篩檢必須跨區至龍潭或八德，若在大溪區擇地設置篩檢，可避免大幅度移動，並落實建立防疫網絡的完整，更精確地深入基層社區發現隱型傳播鏈進而阻斷。

他也說，設篩檢站的理由還包括大溪地區近10萬人口比龍潭少，確診數卻比龍潭多，大溪鄉親如果有篩檢的需求，最近也只能到龍潭或八德；且大溪地區有不少工廠及中小企業，設置篩檢站更能阻斷因群聚傳播的機率。