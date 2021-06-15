桃園唯一！復興區到里為長者注射疫苗 首日接種135人

桃園市原鄉的復興區，今天起一連4天安排長者接種疫苗，設籍復興或經認定有居住事實的原住民65歲、非原住民75歲以上都能注射疫苗，復興區有10個里，合計556人登記預計4天完成注射。

復興區公所秘書周星文表示，復興是桃園最大的行政區大部分為山地，因原鄉幅員遼闊，注射疫苗採到里服務，今天完成霞雲、三民兩個里，三民109人完成報到、107人接種，另兩人經醫師評估健康狀況不適合注射疫苗；霞雲28位長者報到，完成接種28人，總計完成接種135人，接種率達98.5%。疫苗接種愛心計程車，三民里30人次，霞雲里5人次搭乘，往返達70人次。

原民局陳正雄副局長、復興區游正英區長、三民里、霞雲里兩位里長在現場關切和服務長者，因場地寬闊，長者完成報到後很快就能注射疫苗，休息和觀察後，沒出現不舒服症狀才由家人陪同回家，游正英送長者上車再三提醒要多喝水、多休息。