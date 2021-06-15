桃園接種亂象多 鄭文燦：增設桃園巨蛋、龍岡國中2站

桃園市今開放88歲以上長者接種疫苗，接種率高達6成3，但也傳出排隊久候亂象，鄭文燦表示，將增設桃園區巨蛋體育館、中壢區龍岡國中2站，若原預定接種站人流過多，民眾可就近接種，預計17日啟用。

桃園市今開放25個社區接種站，部分學校傳出600公尺人龍、排隊4小時、1人填5張表等人流過多的亂象。

市長鄭文燦表示，接種人數高於預期，原先預估25站，每站接種400人，然而今天接種1萬2384人，還包含不在籍居民1642人，接種率超過6成；部分站點接種人次還高達近800人，因此決定增設2接種站，分別是支援北桃園的桃園區巨蛋體育館，及支援南桃園的中壢區龍岡國中，若原預定接種站人流過多，民眾可就近接種，預計17日啟用。

由於桃園巨蛋也有設置快篩站，若長者前往接種疫苗恐有感染疑慮，鄭文燦表示，2處的入口、動線都會分開，沒有這方面的問題。

鄭文燦也表示，依今天接種人數預估，桃園會有超過3萬6000名長者接種，疫苗數恐怕會比較不足，會盡量向中央反映，至於下一波配賦疫苗數額，尚未得知。