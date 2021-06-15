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施打人數超出預期 桃園增設接種站實施分流降載

中央社 / 桃園15日電

桃園市高齡長輩疫苗接種今天啟動，施打人數比預期多2000餘人，部分接種站有擁擠情形。桃園市長鄭文燦表示，將擴大「宇美町式」接種法並增設2接種站，以及分流降載等微調。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，日本捐贈近124萬劑AZ疫苗，桃園首波獲配5.6萬劑，今天開始針對81歲以上長者分3天施打，全市設置25個社區疫苗接種站，部分採日本「宇美町式」接種法，讓接種者拉開坐距，由醫護移動為民眾施打疫苗。

鄭文燦今天下午在臉書直播說明疫情時表示，目前25個社區疫苗接種站，原本預估1個站1天接種400至500人，25個站1天接種1萬人，但今天看下來，實際接種人數比預估高，已接種了1萬2310人，包含不在籍的民眾1642人，接種率達到63%。

鄭文燦表示，25個站中，施打人數最多的是中壢自強國中站，約有731人接種，另外也有部分接種站施打人數超過600人，這些站的動線會比較辛苦，施打時間也比較長。

他說，已緊急增加施打動線，明天會做微調，讓幾個人數比較多的大站施打動線能順利，包括場內瓶頸的點要流程簡化，場外等待區要設帳篷，為了避免擁擠群聚，各個接種站都要分流、降載，安排更大的等待區。

鄭文燦說，目前有部分接種站採取宇美町式接種法，50個人為一輪，目前看起來效果比較快也友善，因此接下來只要場地許可的接種站，就會擴大實施宇美町式打法。

他也說，為了讓接下來接種順利，17日將增設2個接種站，1站是巨蛋體育館站，可以服務北桃園，由衛生福利部桃園醫院支援，1站是中壢龍岡國中站，服務南桃園民眾，下一輪的疫苗配發施打，27個站也會再擴大。

此外，鄭文燦表示，今天施打過程中，有2人在施打後有不良反應，1人是施打後意識不清，1人有抽搐情形，送醫後目前狀況皆良好，另有3人為施打前身體不適，2人輕度，1人死亡；桃園市衛生局補充，死亡的91歲老翁有大腸癌，死因仍在調查。

鄭文燦指出，桃園採分組、分時段施打，民眾只要提早半個小時來就夠了，不必提早1、2個小時來；另外也會向中央反映，要考量到不在籍的民眾，補給地方疫苗劑量；今天施打的過程，針對符合資格的獨居長輩已完成9成5的施打。

AZ疫苗 鄭文燦 衛生局

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