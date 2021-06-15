民代質疑桃市接種站規劃不周 鄭文燦：有缺點就要改

桃園88歲以上長者今天開始接種疫苗，但各地陸續出現排隊人龍，甚至發生零星爭吵糾紛，桃園市議會國民黨團認為是市府規畫不周導致，要求如有長者因此確診，市府應負全責；市長鄭文燦表示，「有缺點就要改」，並指排隊原因與接種站規模和民眾提早到現場等有關，後續會進行分流降載，避免類似情況再發生。

市議員舒翠玲、梁為超、周玉琴和呂淑真等人表示，接種疫苗本來是美事，但現場排隊人龍、工作人員和陪伴者加起來就數百人，也是群聚情況，長者們冒著染議風險苦等，到頭來人人自危，難道這就是桃園市政府所謂的超前部署；市議員徐玉樹也表示有長者被迫在戶外施打疫苗，直批接種站人力調配、動線明顯失當。

有關部分接種站安排人數破千，鄭文燦表示確實有一些大小站的情況。他表示，接種站平均接種人數大概在600人到800人之間，超過七百人有確實比較多，會進行分流計畫，進行降載。另外，現場久候還有另一個原因，就是民眾大都提早到達現場，所以等待時間會比較久，會再透過區里系統廣為宣傳，請民眾施打前半小時再到現場即可，「有缺點就要改，關於接種站規模大小差別，會再進算精準」。