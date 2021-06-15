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民代質疑桃市接種站規劃不周 鄭文燦：有缺點就要改

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議會國民黨團質疑市府規畫不周，導致接種站大排長龍。對此，鄭文燦表示有缺點就要改，會針對接種人數較多的站進行分流降載。圖／桃園市議會國民黨團提供
桃園市議會國民黨團質疑市府規畫不周，導致接種站大排長龍。對此，鄭文燦表示有缺點就要改，會針對接種人數較多的站進行分流降載。圖／桃園市議會國民黨團提供

桃園88歲以上長者今天開始接種疫苗，但各地陸續出現排隊人龍，甚至發生零星爭吵糾紛，桃園市議會國民黨團認為是市府規畫不周導致，要求如有長者因此確診，市府應負全責；市長鄭文燦表示，「有缺點就要改」，並指排隊原因與接種站規模和民眾提早到現場等有關，後續會進行分流降載，避免類似情況再發生。

市議員舒翠玲、梁為超、周玉琴和呂淑真等人表示，接種疫苗本來是美事，但現場排隊人龍、工作人員和陪伴者加起來就數百人，也是群聚情況，長者們冒著染議風險苦等，到頭來人人自危，難道這就是桃園市政府所謂的超前部署；市議員徐玉樹也表示有長者被迫在戶外施打疫苗，直批接種站人力調配、動線明顯失當。

有關部分接種站安排人數破千，鄭文燦表示確實有一些大小站的情況。他表示，接種站平均接種人數大概在600人到800人之間，超過七百人有確實比較多，會進行分流計畫，進行降載。另外，現場久候還有另一個原因，就是民眾大都提早到達現場，所以等待時間會比較久，會再透過區里系統廣為宣傳，請民眾施打前半小時再到現場即可，「有缺點就要改，關於接種站規模大小差別，會再進算精準」。

另外，桃園市衛生局表示，今天安排1萬9千餘名長者接種，實際接種人數有1萬2千餘名，接種率為63%。

桃園市議會國民黨團質疑市府規畫不周，導致接種站大排長龍。對此，鄭文燦表示有缺點就要改，會針對接種人數較多的站進行分流降載。圖／桃園市政府提供
桃園市議會國民黨團質疑市府規畫不周，導致接種站大排長龍。對此，鄭文燦表示有缺點就要改，會針對接種人數較多的站進行分流降載。圖／桃園市政府提供

疫苗 鄭文燦 衛生局

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