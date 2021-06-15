桃園2餐飲疫情慘做公益 阿莫每周免費供餐鮮乾杯捐物資

疫情三級管制以來，餐飲業界慘淡經營，桃園市蘆竹區阿莫品味餐廳老闆簡千莫、鮮乾杯餐廳老闆黃文輝2人在疫情影響下，為關懷獨居老人和鄰里防疫工作，黃文輝贈送錦興里120份包括口罩、酒精等防疫5寶，簡千莫今天下午決定疫情期間，該餐廳配合里長需求，每周四提供20個便當給關懷據點獨居老人食用，表達社會關懷。

今年5月疫情爆發後，黃文輝經營的鮮乾杯餐廳配合政策暫停營業，他日前向蘆竹錦興里捐贈120份防疫5寶用品（包括口罩10個、手部清潔噴劑1罐、酒精1瓶、防護面罩1個、擦拭毛巾2條），提供里內防疫人員使用，他表示，這段時間看到疫情嚴重，他覺得該為地方做些事，決定捐贈本里防疫5寶，讓里內防疫工作做的更到位、更安全，希望疫情趕快過去。