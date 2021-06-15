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桃園2餐飲疫情慘做公益 阿莫每周免費供餐鮮乾杯捐物資

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市蘆竹區鮮乾杯餐廳老闆黃文輝捐贈120份防疫5寶，提供防疫。記者曾增勳／翻攝
桃園市蘆竹區鮮乾杯餐廳老闆黃文輝捐贈120份防疫5寶，提供防疫。記者曾增勳／翻攝

疫情三級管制以來，餐飲業界慘淡經營，桃園市蘆竹區阿莫品味餐廳老闆簡千莫、鮮乾杯餐廳老闆黃文輝2人在疫情影響下，為關懷獨居老人和鄰里防疫工作，黃文輝贈送錦興里120份包括口罩、酒精等防疫5寶，簡千莫今天下午決定疫情期間，該餐廳配合里長需求，每周四提供20個便當給關懷據點獨居老人食用，表達社會關懷。

今年5月疫情爆發後，黃文輝經營的鮮乾杯餐廳配合政策暫停營業，他日前向蘆竹錦興里捐贈120份防疫5寶用品（包括口罩10個、手部清潔噴劑1罐、酒精1瓶、防護面罩1個、擦拭毛巾2條），提供里內防疫人員使用，他表示，這段時間看到疫情嚴重，他覺得該為地方做些事，決定捐贈本里防疫5寶，讓里內防疫工作做的更到位、更安全，希望疫情趕快過去。

阿莫品味餐廳過去6、7年來每周三關懷據點供餐，該店都固定免費提供一道該店料理，讓獨居老人品嘗，向獨居老人表達關懷，簡千莫表示，疫情嚴重，該餐廳配合防疫，改做熱炒便當，繼續服務客人，由於關懷據點因疫情停止供餐，他決定在疫情期間，改為每周四免費供應便當給獨居長者，配合錦興里長林延珠分送便當給獨居長者，每周免費供應20個便當，如有增加便當需求，該店都會配合，一起關懷獨居長者。

桃園市蘆竹區阿莫品味餐廳老闆簡千莫每周免費供應20個便當關懷獨居長者。記者曾增勳／翻攝
桃園市蘆竹區阿莫品味餐廳老闆簡千莫每周免費供應20個便當關懷獨居長者。記者曾增勳／翻攝

獨居老人 疫情 便當

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