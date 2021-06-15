快訊

中職／榜眼籤沒懸念了？陳冠宇與猿隊簽下自行培訓合約

彰化增2確診死亡！60多歲里長出院自主管理突送醫不治

天熱久候脾氣燥 里長奔波、戶政主任放歌安撫長輩

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
八德國中接種站播放鄧麗君歌曲，緩解長輩們等待接種的急躁不安情緒，成效相當不錯。記者陳俊智／翻攝
八德國中接種站播放鄧麗君歌曲，緩解長輩們等待接種的急躁不安情緒，成效相當不錯。記者陳俊智／翻攝

桃園今開放88歲以上長者接種AZ疫苗衛生局雖安排各鄰里分時段接種，但不少人未依指示，一早就跑到現場等候，原因就是怕「打不到」；桃園今早艷陽高照，武陵高中有長者不耐久候，見現場排隊人潮越來越多，抱怨「這樣不是造成群聚嗎」等語，結果與未依時段到場者吵起來。

為了緩解長輩們的情緒，桃園區中原里長王秀樸、中聖里長崔美瑛等人一早7時就到武陵高中協助疏導人流和安撫工作，直說「天氣熱，難免心浮氣躁，大致上還算理性，沒有太大衝突」；八德國中接種站長、八德戶政事務所主任王瓊慧特別準備鄧麗君的音樂，讓長輩們在等待時能欣賞歌曲，不至於無聊胡思亂想。該接種站聯絡官、消防局副局長龔永信表示，造冊人數有793名，最後有480名前來接種，作業都很順暢，未傳紛爭。

市長鄭文燦表示，長者疫苗接種首日有一些突發狀況需要應對，有老夫婦因年齡差異被安排在不同天接種，但2人已到現場，所以採彈性方式處理。另外，施打疫苗需要雙證件，但有長者只帶到健保卡，上網註記也需要一些時間；衛生局人員也呼籲長者按照排定時間前往接種，陪伴者也以1人為限，其他家人盡量在其他地方等候，避免人潮過度群聚。

八德國中接種站播放鄧麗君歌曲，緩解長輩們等待接種的急躁不安情緒，成效相當不錯。記者陳俊智／翻攝
八德國中接種站播放鄧麗君歌曲，緩解長輩們等待接種的急躁不安情緒，成效相當不錯。記者陳俊智／翻攝
八德國中接種站播放鄧麗君歌曲，緩解長輩們等待接種的急躁不安情緒，成效相當不錯。記者陳俊智／翻攝
八德國中接種站播放鄧麗君歌曲，緩解長輩們等待接種的急躁不安情緒，成效相當不錯。記者陳俊智／翻攝
桃園市衛生局雖有安排接種時段，但有長者怕打不到，一早就到現場，頂著豔陽排隊。圖／讀者提供
桃園市衛生局雖有安排接種時段，但有長者怕打不到，一早就到現場，頂著豔陽排隊。圖／讀者提供
桃園市衛生局雖有安排接種時段，但有長者怕打不到，一早就到現場排隊。圖／讀者提供
桃園市衛生局雖有安排接種時段，但有長者怕打不到，一早就到現場排隊。圖／讀者提供

衛生局 AZ疫苗 武陵

延伸閱讀

孩童家庭防疫補貼無法申請 多數是輸錯資訊

彰化長者開打疫苗 下批規劃90歲以上造冊接種

行動不便臥床到府打要湊10人 林右昌：衛生所造冊後安排

歌后魏如萱線上開示 曝金曲遺珠是他！

相關新聞

民代質疑桃市接種站規劃不周 鄭文燦：有缺點就要改

桃園88歲以上長者今天開始接種疫苗，但各地陸續出現排隊人龍，甚至發生零星爭吵糾紛，桃園市議會國民黨團認為是市府規畫不周導...

影／等到肚餓！桃園長輩4小時才打到疫苗 家屬怒：太離譜

桃園市今天連續3日進行高齡接種計畫，第一梯次限定88歲以上長者，上午各地疫苗接種站大排長龍，其中設在中壢區的自強國中接種...

影／竹東AZ疫苗接種首日 阿公阿婆相見歡如大型同學會

新竹縣今天（15日）展開疫苗接種計畫，首批分配到1萬3千劑AZ疫苗，將針對縣內87歲以上長者及1到3類民眾為優先施打對象...

影／竹縣攜手金曲客語創作歌手 推防疫歌曲「一條心」

新冠肺炎疫情嚴峻，民眾內心不免恐慌，新竹縣政府文化局和金曲客語創作歌手邱廉欽合作，創作抗疫客語歌「一條心」，融合傳統和現...

竹市長者接種疫苗報到率6成 林智堅分析不來原因

新竹市昨天率先全國替長者接種疫苗，不過通知符合資格長輩6104人，實際報到3655人，報到率不到6成，今天早上應到221...

桃園91歲老人接種疫苗前倒下 送醫死亡是否確診待檢驗

桃園市八德區一名91歲張姓老人家今天上午由家人陪同前往八德區大忠國小接種疫苗，張姓長者與家人疑在等候施打疫苗過程，尚未施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。