天熱久候脾氣燥 里長奔波、戶政主任放歌安撫長輩

桃園今開放88歲以上長者接種AZ疫苗，衛生局雖安排各鄰里分時段接種，但不少人未依指示，一早就跑到現場等候，原因就是怕「打不到」；桃園今早艷陽高照，武陵高中有長者不耐久候，見現場排隊人潮越來越多，抱怨「這樣不是造成群聚嗎」等語，結果與未依時段到場者吵起來。

為了緩解長輩們的情緒，桃園區中原里長王秀樸、中聖里長崔美瑛等人一早7時就到武陵高中協助疏導人流和安撫工作，直說「天氣熱，難免心浮氣躁，大致上還算理性，沒有太大衝突」；八德國中接種站長、八德戶政事務所主任王瓊慧特別準備鄧麗君的音樂，讓長輩們在等待時能欣賞歌曲，不至於無聊胡思亂想。該接種站聯絡官、消防局副局長龔永信表示，造冊人數有793名，最後有480名前來接種，作業都很順暢，未傳紛爭。