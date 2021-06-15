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影／竹東AZ疫苗接種首日 阿公阿婆相見歡如大型同學會

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
現場衛生所人員不斷引導民眾到座位區坐定，並不斷提醒拉開衣服、露出左手臂。記者巫鴻瑋／攝影
現場衛生所人員不斷引導民眾到座位區坐定，並不斷提醒拉開衣服、露出左手臂。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣今天（15日）展開疫苗接種計畫，首批分配到1萬3千劑AZ疫苗，將針對縣內87歲以上長者及1到3類民眾為優先施打對象；竹東衛生所下午2點開始疫苗施打，預計今天將接種完200人，不過現場因第一天衛生所仍顯得有點手忙腳亂，不過阿公阿婆們一點都不在意，還不斷鼓掌感謝甚至對醫護比愛心。

首批87歲以上的長者，接到通知單後下午就準時來報到，甚至還有民眾提早到現場等候，也讓疫苗接種現場顯得有點群聚疑慮，現場衛生所人員也不得不呼籲民眾照通知單時間來就好，不要提早到。

不過因為許多阿公阿婆都是相識一輩子的鄰居、同學，今天到現場一看到對方也來打疫苗，都不禁笑了出來還互相打招呼，甚至現場因為長者們互相寒暄聊天的聲音太大，還蓋過了醫護人員的聲音，宛如在開同學會一般熱鬧。

來打疫苗的邱姓老伯伯就說，「今天天氣很熱，不過為了打疫苗，中午吃飽就跟著外傭出門了，雖然也想打國產的疫苗，但是有日本送的這種疫苗，先打了也比較安心，比較不怕得病」。

還有一對高齡89歲的黃姓老夫妻在女兒陪同下一同前來接種疫苗，順序還剛好排到一前一後，黃姓老伯伯更用客語硬朗地說「打疫苗不會痛啦！打完也沒有不舒服」，在休息區時則時不時關心妻子有沒有身體不舒服。

竹東衛生所表示，目前到周五，每天都會施打約200人，因為衛生所內注射室空間有限，所以乾脆直接在衛生所門口走廊施打疫苗，不過因為只有1條動線，所以為了提升速率，是採用類似「宇美町」式的施打方式，讓長者坐在座位上，由醫護坐滑輪椅依序替民眾注射。

不過因為衛生所一時之間湧來太多人要打疫苗，不少都是兒孫前來親自接送，也讓衛生所前的中正路幾乎大塞車，出現不少並排停車的亂象，不僅有人併排到第3排，還有人乾脆直接熄火停在路中央，也讓竹東警方不停開著巡邏車前來鳴笛驅趕。

阿公阿婆們照順序排成左右兩側，同時伸出左手臂施打疫苗。記者巫鴻瑋／攝影
阿公阿婆們照順序排成左右兩側，同時伸出左手臂施打疫苗。記者巫鴻瑋／攝影
高齡89歲、家住竹東鎮的黃姓老夫婦，成為竹東鎮第一批接種疫苗的長者。記者巫鴻瑋／攝影
高齡89歲、家住竹東鎮的黃姓老夫婦，成為竹東鎮第一批接種疫苗的長者。記者巫鴻瑋／攝影
衛生所下午2點開打疫苗，現場卻湧進許多未照時間順序都想打疫苗的長者。記者巫鴻瑋／攝影
衛生所下午2點開打疫苗，現場卻湧進許多未照時間順序都想打疫苗的長者。記者巫鴻瑋／攝影
施打完疫苗的長者必須在休息區，觀察30分鐘才能離開。記者巫鴻瑋／攝影
施打完疫苗的長者必須在休息區，觀察30分鐘才能離開。記者巫鴻瑋／攝影
衛生所下午2點開打疫苗，現場卻湧進許多未照時間順序都想打疫苗的長者。記者巫鴻瑋／攝影
衛生所下午2點開打疫苗，現場卻湧進許多未照時間順序都想打疫苗的長者。記者巫鴻瑋／攝影
竹東衛生所前民眾趕著打疫苗違停不斷，還有駕駛竟直接把車熄火停在路中央。記者巫鴻瑋／攝影
竹東衛生所前民眾趕著打疫苗違停不斷，還有駕駛竟直接把車熄火停在路中央。記者巫鴻瑋／攝影
竹東鎮衛生所採類宇美町式的施打方式，2名醫師分別負責左、右側。記者巫鴻瑋／攝影
竹東鎮衛生所採類宇美町式的施打方式，2名醫師分別負責左、右側。記者巫鴻瑋／攝影

衛生所 AZ疫苗 醫護人員

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