新竹縣打造客語歌一條心 盼團結抗疫撫慰人心

新竹縣文化局和金曲客語創作歌手邱廉欽合作，創作抗疫客語歌「一條心」，邀請前線防疫人員醫師、護理人員、警察等共同演唱，象徵全民團結抗疫，也用歌曲撫慰人心。

新竹縣文化局今天指出，因新冠肺炎疫情影響，改變全民生活，也讓不少民眾對於疫情有感憂心，透過打造客家歌「一條心」，盼藉由音樂力量，能安定民眾的心情。

文化局表示，「一條心」這首客家歌曲、詞曲，由邱廉欽創作，歌詞描述台灣這片土地有福氣，雖現階段面對疫情艱辛，希望大家別失志，只要一條心團結防疫，帶著信心，就不怕路上風雨。

文化局指出，曲風結合傳統和現代，融合閩南和原民元素，象徵不分族群、老少，上下一心團結抗疫，也感謝前線醫護和防疫人員堅守崗位。

文化局表示，演唱者包含前線防疫人員參與，包含醫師、護理人員、警察、環保局、校長、衛生局等人員，多數人首次進錄音室，經反覆練習都順利完成歌曲錄製，希望用溫暖的歌聲撫慰人心。

邱廉欽說，希望透過歌曲的創作，讓每個人心中都有平安、有感謝、有盼望，也有共體時艱的心。