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梅雨鋒面助寶山2水庫蓄水增 竹縣府調降節水力道

中央社 / 新竹縣15日電

梅雨鋒面帶來雨量，寶山與寶二水庫蓄水量提升，縣長楊文科今天表示，新竹縣調整節水措施，如自來水全日減壓供水，調整為夜間減壓供水，雖水情暫時減緩，抗旱工作仍要繼續。

根據水利署資料統計，截至6月15日，新竹的寶山水庫有效蓄水量回升到247萬噸，蓄水率49%；寶二水庫有效蓄水量2052萬噸，蓄水率65%。

工務處表示，新竹縣調整4大項節水措施，包含自來水全日減壓供水，調整為夜間減壓供水，從晚間10時至次日清晨6時；每月1000度以上工業用水大戶節水率，由13%調整為7%。

工務處指出，在非工業用水戶部分，如為游泳池、洗車、三溫暖及水療業者節水率由20%調整為10%；自6月18日起廢止地下水用水範圍及引用水量限制公告。

楊文科表示，雖然水情暫時減緩，抗旱工作仍要繼續，也提醒民眾持續保持節約用水，讓水資源能充分有效利用。另，新竹縣各鄉鎮公所所設立臨時供水處，後續依經濟部水利署政策水情政策指示配合辦理。

新竹 水庫 抗旱

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