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【6/15確診地圖】今增本土132例確診 死亡案例銳減至8例

竹市第1類人員還沒接種完 市府：疫苗會陸續到位

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市獲配新一批AZ疫苗近日替80歲以上長者施打。記者張裕珍／攝影
新竹市獲配新一批AZ疫苗近日替80歲以上長者施打。記者張裕珍／攝影

新竹市獲配新一批AZ疫苗近日替80歲以上長者施打，但有列入公費接種對象的第1類人員反映，未在此波施打疫苗之列，遲遲等不到消息，也不少網友湧入市長林智堅臉書詢問，強調第1類人員處在高危險環境，盼市長重視。市府回應，為求謹慎，正與醫師公會聯繫彙整相關名冊，待疫苗陸續到位，安排施打，請符合資格者不要太擔心。

依據CDC公布COVID-19疫苗公費接種對象，第1類醫事人員包含具執業登記的醫事人員與醫療院所的非醫事人員（含集中檢疫所非醫事人員），第2類為中央及地方政府防疫人員、第3類為高接觸風險第一線工作人員；此批日本贈送的124萬劑AZ疫苗，中央開放的接種對象為第1類到第6類人員，包含開放第1至第3類尚未接種第一劑疫苗者。

新竹市12日獲配AZ疫苗數量有1.1萬劑，市府以長照社福機構工作人員、住民與洗腎患者與80歲以上長者為接種對象，明天就會施打完畢，但消息釋出後，讓部分尚未接種疫苗的第1類人員很擔憂，有人說都已填完表單登記1個多月，但迄今仍沒接到通知。

也有不少網友在林智堅臉書留言反映，自己身為中醫診所助理，同為承擔風險的第1線人員，但已經造冊好幾次，都還沒能施打疫苗，直言小診所若有人染疫停業，大醫院不就負擔更重嗎？也有診所助理強調，應以第1類人員施打為優先，不該被忽視。

市府回應，目前市府針對第1類醫事人員已經施打達到9成，有執業登記者都全面接種，少部分為無意願或因身體因素無法施打，若身體狀況排除都可補打處理，近日確實有接獲牙醫與中醫診所等助理反映尚未通知施打疫苗問題，正在與醫師公會研商。

市府說明，從好心肝診所施打疫苗爆發爭議後，市府更會落實統一造冊施打，不可能所有診所提出的名單都全面施打，也不會將疫苗配發至診所施打，市府會再與醫師公會彙整相關名冊、擬定審核機制，避免有自行納入親友施打的黑箱疑慮，且部分人員為在醫美診所上班，與高齡長者的風險相比較，市府評估疫苗有限仍以長者優先。

AZ疫苗 醫師

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