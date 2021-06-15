員警發文稱每天過退休生活 航警局：記過調職

航空警察局一名陳姓員警日前考上中央警察大學研究所，但在發表的上榜心得竟說自己每天都在過退休生活，遭人檢舉後雖緊急撤文，航警局今天表示將記過並調整工作單位。

陳姓員警在補習班發表的上榜心得中表示，畢業就到航警局，至今未受理過任何報案，也沒開過罰單，還說「每天都是在過退休生活」，甚至強調會考研究所是因疫情影響，還直言自己把法條忘得一乾二淨，才會選擇沒有法條的科目研讀。誇張言論遭人檢舉後，才緊急撤文道歉。

航空警察局督察長黃惠生表示，安檢大隊警員陳姓員警，參加110年警察大學研究所考試上榜，並提供學習心得給函授補習班公布於網路，但內容所述與事實嚴重不符，針對陳姓員警發言不當行為，依「端正警察風紀實施規定」等相關規定，核予記小過一次，並調整工作單位。

中央警察大學表示，由於這名員警還沒有入學，因此校方沒有懲處權，後續的處理由航空警察局決定。

有航警局員警私下不滿的表示，疫情前桃園國際機場每天都有滿滿的旅客，有時忙到沒時間上廁所，即使現在受新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情影響旅客量下降，但還是有安全檢查、警衛管制、查緝槍毒工作要執行，並沒有陳姓員警說的那麼「爽」。