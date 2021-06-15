苗縣85歲以上長者出門打疫苗 百歲人瑞不缺席

苗栗縣85歲以上長輩今起施打AZ疫苗，頭份市衛生所商借占地千坪的餐廳規劃疫苗接種站，鄉親感到環境舒適；苗栗市則有103歲人瑞搭長照專車前往衛生所，以免下車服務完成接種。

苗栗縣獲中央撥補1萬6000劑由日本政府捐贈的AZ疫苗，縣府依照戶政系統造冊，今天開放85歲以上長者及75歲以上原住民優先施打，由村里長或村里幹事通知符合資格長輩，依照指定地點及時間分流施打。

頭份市人口眾多，衛生所特別商借千坪婚宴會館作為疫苗接種站。頭份衛生所主任徐春仕表示，東北角餐廳空間寬廣，可在同一場地規劃明確人流動線，掛號區、看診區、施打區和留觀區，每個區域都有醫護人員協助指引，從量測體溫到完成施打，每個人大約只要5分鐘，施打完畢也可在舒適環境下休息觀察，確定沒有大礙再返家。

東北角餐廳業者、苗栗縣議員張淑芬表示，餐廳從5月中旬開始停業，日前得知頭份衛生所正愁找不到合適的疫苗接種站，於是主動出借占地1600餘坪的餐廳，希望藉由餐廳的無障礙設施加上全天候冷氣開放，讓行動不便的長輩以及全身包覆隔離衣的醫護人員，都可以輕鬆、舒適地接種疫苗。

帶母親前往接種的邱姓男子表示，京元電子爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）移工群聚感染事件後，竹南頭份地區民眾陷入高度警戒，讓母親打完疫苗「至少比較安心」，對於頭份衛生所安排的場地與動線，也給予肯定，認為跟以往施打其他疫苗比較起來，更加沒有壓力。

苗栗市衛生所則是在戶外搭棚擺放座椅供長輩等候，不過天氣炎熱，有老人家因體溫過高，幾度量測都超過攝氏37.5度，工作人員還特地拿來電風扇，幫他降低體溫，確定並非發燒，才進行接種程序。

有一名高齡103歲的人瑞，搭乘苗栗縣政府長期照護接送專車抵達衛生所，但乘坐輪椅行動不便，衛生所提供免下車服務，長輩坐在車內接受醫護團隊比對身分、問診評估後接種疫苗，也讓民眾感到十分窩心。

苗栗縣衛生局統計，縣內85歲以上人口有1萬2535人，第1階段安排滿85歲以上長者及75歲以上原住民優先施打，第2階段為滿80到84歲長者及滿70到74歲原住民，第3階段為滿75歲以上長者及滿65歲以上原住民，將視疫苗撥配數量陸續開放，長輩須依通知，攜帶健保卡、身分證前往接種，不用預約，沒通知請不要自行前往。